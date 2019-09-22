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В Туле пройдет открытый кубок «Большого шлема» по стритболу

В Туле пройдет открытый кубок «Большого шлема» по стритболу

Соревнования состоятся 29 сентября на Пролетарской набережной, начало – 10.00.

Стритбол – разновидность игры с мячом, которая появилась в 50-е годы прошлого века. Такие игры и турниры стараются проводить под открытым небом.

Еще одним отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки.

На стритбольной площадке, также, как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах.

Для участия в соревновании необходимо собрать свою тройку игроков (17+) и зарегистрироваться.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в группе в ВКонтакте.

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