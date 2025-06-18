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Россия вошла в тройку стран с самым низким «индексом пикника»
Фото Алексея Пирязева

Россия вошла в тройку стран с самым низким «индексом пикника»

По соседству с ней расположились Индонезия и Китай.

По информации РИА «Новости», основанной на анализе стоимости продовольственных товаров, Россия оказалась на третьем месте в рейтинге стран с самой низкой стоимостью продуктов, необходимых для обеда на лоне природы.

В качестве базового набора эксперты взяли 0,5 кг хлеба, столько же яблок, по 0,2 кг сыра и ветчины, три литра воды и плед размером 150 х 200 см. Уточняется, что средняя стоимость такого комплекта в странах «Большой двадцатки» составляет 19,8 долларов (примерно 1553 рублей).

Самыми дорогими оказались пикники в Канаде (27,3 долларов или 2143 рубля), Южной Корее (26,5 долларов и 2080 рублей) и США (25,4 долларов или 1994 рубля).

Во Франции, Аргентине и Саудовской Аравии набор для пикника обойдётся в примерно 20 долларов (1570 рублей), в Японии – 22,7 доллара (1783 рубля), Австралии – 23,2 доллара (1821 рубль) и Германии – 23,3 доллара (1829 рублей).

Странами с самым низким «индексом пикника» оказались Индонезия (9,1 доллар или около 714 рублей), Китай (12 долларов или 942 рубля) и Россия – (14,8 долларов или 1162 рубля).

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