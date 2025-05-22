Тульским транспортникам выделят еще 250 млн рублей для перевозки льготников

Фото Алексея Пирязева.

Из бюджета Тульской области выделят дополнительно 250 миллионов рублей для сохранения объемов работы общественного транспорта на льготных маршрутах. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, выделяемые из бюджета средства не покрывают расходы транспортных компаний, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа.

«Вместе с тем регулярность движения транспортных средств на льготных маршрутах составляет по области более 99%, по Туле — более 85%», — отметил глава региона.

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стоит задача по обновлению подвижного состава общественного транспорта, 85% которого к 2030 году не должно быть старше нормативного срока. В течение предыдущих двух лет в регионе купили 225 автобусов и 22 трамвая.