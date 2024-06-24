В Тульской области стартовало выдвижение кандидатов в губернаторы и депутаты

Сроки представления документов — с 24 июня по 24 июля.

24 июня стартовал срок выдвижения кандидатов в губернаторы Тульской области и депутаты областной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Сроки представления документов на выдвижение — с 24 июня по 24 июля. На сегодняшний день соответствующих документов в областную избирательную комиссию никем из кандидатов или политических партий пока предоставлено не было.

Что касается Тульской городской Думы, то на этих выборах выдвижение кандидатов ограничено сроком 4 — 24 июля.

Документы для регистрации кандидатов на выборах губернатора, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы должны быть предоставлены не позднее 29 июля.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора, выборы депутатов облдумы, гордумы, а также выборы депутатов представительных органов еще 9 муниципальных образований: МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и поселок Одоев, Алексин, Донской, Ефремов, Новогуровский, МО Красноярское Киреевского района.