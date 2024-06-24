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Тулячка Зинаида Кистаева отметила вековой юбилей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тулячка Зинаида Кистаева отметила вековой юбилей

Торжественное мероприятие прошло в Музее оружия.

Поздравить Зинаиду Михайловну пришли её родные, представители тульских учреждений и общественных организаций, студенты и юнармейцы. В мероприятии также приняли участие замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Илья Родичев, председатель Общественной палаты региона Алексей Эрк.

От имени главы администрации Тулы Ильи Беспалова Зинаиду Михайловну поздравила его заместитель Инесса Фельдман и вручила юбилярше подарок:

– Мы гордимся, что живем в одно время с вами, участниками Великой Отечественной войны. Участвуя в Сталинградской битве, штурме Берлина и других сражениях, Вы сделали всё во имя Великой Победы! Ваши заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Вы являетесь примером для всех нас, и в первую очередь – для подрастающего поколения. Низкий Вам поклон! Здоровья, сил и любви близких!

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Зинаида Михайловна Кистаева прошла всю Великую Отечественную войну. 
Родилась 22 июня 1924 года. Война началась в день ее 17-летия. Зинаида трудилась на патронном заводе им. С. М. Кирова, там же окончила курсы сандружинниц, после чего ушла на фронт. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Польши, Берлинской операции и штурме Берлина.

После войны уехала с супругом на его родину в Саратовскую область. Там родились двое детей. Позже Зинаида Михайловна вернулась в Тулу, где живет и сейчас, принимает активное участие в общественной жизни города.

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