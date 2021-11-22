Стала известна средняя зарплата в Тульской области

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Каждый десятый работник в 13 российских регионах получает больше 100 тысяч рублей в месяц, лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов являются северные территории – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, которая обошла Москву, больше всего низкооплачиваемых оказалось в Дагестане и Чечне, пишут РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые). Тульская область в рейтинге заняла 41 место. Чуть более 10% туляков имеют заработную плату ниже 15 тысяч рублей. Более 100 000 рублей в регионе получают 3,3% человек.

Средняя зарплата в целом по РФ варьируется от 22 до 54 тысяч рублей.