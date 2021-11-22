новости
новости
Регистрация
Стала известна средняя зарплата в Тульской области
архив Myslo

Стала известна средняя зарплата в Тульской области

В рейтинге по РФ наш регион занял 4-е место.

Каждый десятый работник в 13 российских регионах получает больше 100 тысяч рублей в месяц, лидерами по доле высокооплачиваемых специалистов являются северные территории – Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, которая обошла Москву, больше всего низкооплачиваемых оказалось в Дагестане и Чечне, пишут РИА Новости.
 
В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые). Тульская область в рейтинге заняла 41 место. Чуть более 10% туляков имеют заработную плату ниже 15 тысяч рублей. Более 100 000 рублей в регионе получают 3,3% человек.
 
Средняя зарплата в целом по РФ варьируется от 22 до 54 тысяч рублей.
 
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:30 −19
Другие статьи по темам
Прочее
зарплатаТульская областьрейтингэкономика
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Тульской городской думы провели приемы граждан
Депутаты Тульской городской думы провели приемы граждан
В Центральную Россию придут 10-градусные морозы
В Центральную Россию придут 10-градусные морозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.