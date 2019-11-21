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Участники форума «Россия зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока

Участники форума «Россия зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока

20 ноября в рамках форума «Россия зовет!» состоялся деловой завтрак «Инвестиционный потенциал Дальнего Востока. Развитие инфраструктуры».

В мероприятии приняли участие представители власти и бизнеса, главы субъектов регионов.

Участники обсудили реализованные Правительством РФ меры, направленные на развитие региона: внедрение механизмов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивостока (СПВ), формирование туристических кластеров, дополнительные меры поддержки. Вместе с тем, по мнению участников, на настоящем этапе возникает острая необходимость в модернизации инфраструктуры с целью улучшения качества жизни населения.

Руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов:

— Решением может стать активное привлечение бизнеса к финансированию модернизации инфраструктуры, в первую очередь, через использование механизма государственно-частного партнерства. Этот механизм уже зарекомендовал свою эффективность при реализации проектов в социальной и медицинской сферах, дорожно-транспортном строительстве. При этом на сегодняшний день в России частных средств, которые могут быть инвестированы в реализацию инфраструктурных проектов, больше, чем существующих проектов. Поэтому, я уверен, что рынок продолжит развиваться и довольно крупные инвестиции будут привлечены уже не только столицами, но и российскими регионами.

Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сказал:

— Из 20 ТОР на Дальнем Востоке три носят туристическую направленность. Это территории опережающего развития «Камчатка», «Горный воздух» и «Комсомольск-на-Амуре». Также в рамках государственных мер поддержки на Дальнем Востоке действует механизм электронной визы, который упрощает туристам из 18 стран посещение Дальнего Востока. Кроме этого, в сентябре была принята Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года, и в ней учтены предложения Минвостокразвития. Такие как, развитие круизного туризма, распространение режима TAX FREE, а также создание условий для привлечения инвесторов в отрасль — вот наши первостепенные задачи. Мы совместно с другими органами власти уже работаем над тем, чтобы данные мероприятия были реализованы в ближайшее время.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь:

— Необходимо объединить усилия дальневосточных регионов для создания отдельного круизного маршрута между портами Сахалина, Приморья и Камчатки с последующим их присоединению к транстихоокеанским круизным линиям.

Петр Паринов, заместитель генерального директора Инфлот Ворлдвайд Рус:

— АТР является одним из наиболее динамично развивающихся регионов круизного судоходства в мире, показывая устойчивый рост пассажиропотока, увеличение количества судов, а также их размеров.

Порты ДВ РФ имеют огромный потенциал для развития данного туристического направления и включения в маршруты круизов. Для этого необходима современная инфраструктура, как портовая (причалы, пассажирские терминалы), так и туристическая (наличие транспорта, гидов, мест посещения), соответствующая стандартам отрасли.

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