Минздрав отложил вступление в силу нового приказа о водительских справках

Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай.

С учетом обеспокоенности граждан министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Как сообщает замглавы Минздрава Олег Салагай, соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

– Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав необходимо сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.