Минздрав отложил вступление в силу нового приказа о водительских справках
Об этом в своем Telegram-канале написал замглавы Минздрава Олег Салагай.
С учетом обеспокоенности граждан министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Как сообщает замглавы Минздрава Олег Салагай, соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.
– Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, — говорится в сообщении.
Напомним, согласно ранее опубликованному приказу Минздрава, при получении или обновлении водительских прав необходимо сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Документ должен был вступить в силу 22 ноября.
Новый приказ вызвал волну паники среди населения. По всей стране автомобилисты несколько дней штурмовали наркодиспансеры, чтобы успеть получить справку по старой цене — согласно документу, она должна была подорожать в разы. В Тульской области вместо 600 рублей стоимость могла увеличиться до 4500 рублей. Также людей беспокоила сдача анализов по новым правилам.
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