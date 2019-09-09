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В Туле учеников 11-х классов приглашают сдать ГТО
Фото из архива Myslo.

В Туле учеников 11-х классов приглашают сдать ГТО

Тестирование пройдет 14 и 15 сентября.

14 сентября в Туле стартует тестирование испытаний комплекса ГТО для будущих выпускников (одиннадцатиклассников, V ступень). В субботу испытания пройдут на стадионе «Арсенал». В этот день можно будет выполнить следующие тесты:

  • бег на 60 м;
  • тест на гибкость;
  • челночный бег 3×10м;
  • прыжок в длину с места;
  • бег на 2,3 км.

Для успешного прохождения регистрации при себе необходимо иметь медсправку, заявление/согласие, скриншот личного кабинета сайта ГТО, паспорт. Также обязательно наличие спортивной формы.

В воскресенье, 15 сентября, с 8.00 до 12.00 в здании бассейна на ул. Степанова, 44 можно будет выполнить зальные виды испытаний, стрельбу из электронного оружия и плавание.

Школьников просят заранее ознакомиться с нормативами.

График регистрации ребят:

  • в 9.00 — Центральный район,
  • в 9.30 — Советский, Привокзальный районы,
  • в 10.30 — Зареченский район,
  • в 11.30 — Пролетарский район.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 0
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