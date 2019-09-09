В Туле учеников 11-х классов приглашают сдать ГТО

Фото из архива Myslo.

14 сентября в Туле стартует тестирование испытаний комплекса ГТО для будущих выпускников (одиннадцатиклассников, V ступень). В субботу испытания пройдут на стадионе «Арсенал». В этот день можно будет выполнить следующие тесты:

бег на 60 м;

тест на гибкость;

челночный бег 3×10м;

прыжок в длину с места;

бег на 2,3 км.

Для успешного прохождения регистрации при себе необходимо иметь медсправку, заявление/согласие, скриншот личного кабинета сайта ГТО, паспорт. Также обязательно наличие спортивной формы.

В воскресенье, 15 сентября, с 8.00 до 12.00 в здании бассейна на ул. Степанова, 44 можно будет выполнить зальные виды испытаний, стрельбу из электронного оружия и плавание.

Школьников просят заранее ознакомиться с нормативами.

График регистрации ребят: