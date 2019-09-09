Фото из архива Myslo.
В Туле учеников 11-х классов приглашают сдать ГТО
Тестирование пройдет 14 и 15 сентября.
14 сентября в Туле стартует тестирование испытаний комплекса ГТО для будущих выпускников (одиннадцатиклассников, V ступень). В субботу испытания пройдут на стадионе «Арсенал». В этот день можно будет выполнить следующие тесты:
- бег на 60 м;
- тест на гибкость;
- челночный бег 3×10м;
- прыжок в длину с места;
- бег на 2,3 км.
Для успешного прохождения регистрации при себе необходимо иметь медсправку, заявление/согласие, скриншот личного кабинета сайта ГТО, паспорт. Также обязательно наличие спортивной формы.
В воскресенье, 15 сентября, с 8.00 до 12.00 в здании бассейна на ул. Степанова, 44 можно будет выполнить зальные виды испытаний, стрельбу из электронного оружия и плавание.
Школьников просят заранее ознакомиться с нормативами.
График регистрации ребят:
- в 9.00 — Центральный район,
- в 9.30 — Советский, Привокзальный районы,
- в 10.30 — Зареченский район,
- в 11.30 — Пролетарский район.