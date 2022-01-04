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В Туле первых новорожденных 2022 года поздравили от имени Алексея Дюмина

В Туле первых новорожденных 2022 года поздравили от имени Алексея Дюмина

Вручили свидетельства о рождении и подарочные наборы.

4 января заместитель министра здравоохранения Михаил Малишевский посетил Родильный дом №1 города Тулы, где поздравил 36-летнюю тулячку Любовь Филонову с рождением сына Михаила. Мальчик стал первым новорожденным 2022 года в Тульской области. 
 
 
- Это наш первый ребенок и мы с мужем очень счастливы. Ведь у меня получилась непростая беременность - я заболела ковидом, была угроза преждевременных родов. Пришлось полежать в патологии. Врачи - молодцы! Выполнили работу на ура и все прошло без осложнений. Хочу сказать спасибо Игорю Викторовичу и Ольге Игоревне - это врачи, которые принимали роды. А еще огромное спасибо акушеру-гинекологу Екатерине Викторовне Серегиной! И всем врачам, которые помогли победить коронавирус. Имя Мише я выбрала сама. Просто захотела и решила. А муж, Роман, конечно, согласился. Уже завтра меня выпишут и я отправлюсь домой, - рассказала Любовь Myslo.
 
Также замминистра поздравил с выпиской родителей малышей, которые родились 31 декабря и 1 января в областном перинатальном центре. Он вручил им свидетельства о рождении детей, поздравительные адреса губернатора Алексея Дюмина, знаки «Родившемуся на Тульской земле» и подарочные наборы с вещами,  необходимыми в первые дни жизни ребенка. Напомним, акция «Подарок новорождённому» проходит по инициативе главы региона с 2018 года. Такие подарки при выписке получают все мамы.
 
 
- В 2021 году в Тульской области родились более 10 тысяч малышей. Около половины из них - в областном перинатальном центре. В 2022  году благодаря инициативе Алексея Дюмина откроет свои двери новый перинатальный центр. В нем созданы комфортные условия для будущих мам, а современное оборудование позволит выхаживать даже самых сложных малышей, - сообщил Михаил Малишевский.
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:48 +1
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