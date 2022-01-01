Спасибо медикам ЦРД и лично Елене Сергеевне!

2021 год особенный для моей семьи. И главное в нем – рождение сына. СПАСИБО

ЦРД @roddom1_tula и отдельным врачам. Вообще за все. Я не блогер, чтобы подробности родов писать) Просто скажу спасибо за сына роддому №1 и лично Макаровой Елене Сергеевне. Такие врачи, как она, редкость.



Брызгалину Сергею Сергеевичу - за чуткость, эмпатию, умение донести информацию не запугивая. Он провел два УЗИ, которые убедили меня в итоге, что как бы мне ни хотелось, чтобы Мишка задержался хотя бы до 37 полноценной недельки - пора.

Дроздову Сергею Герасимовичу, который сделал анестезию так, что я вообще не поняла, что был укол. Отошла без приключений. А ещё во время операции подбадривал и даже шутил. Юмор всегда помогает :)



Евтеевой Любови Викторовне - за адаптацию и поддержку в сложный для меня послеродовой период. Это максимально профессиональный человек с большим сердцем и материнским отношением к пациентам.



Нянечкам, уборщицам, дежурным акушерам и многим другим. Все очень чуткие. Есть какие-то отдельные нюансы, но я их уже забыла. Все меркнет в тот момент, когда твоё внимание переключается на ребёнка. Да и хочется хорошее запомнить.



Я считаю, что благодарить нужно обязательно. Мы всегда готовы ругать и ругаться, а вот сказать искренне спасибо – редкость. Я говорю!