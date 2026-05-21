В субботу, 23 мая, в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет бесплатный концерт группы «Святые коты» — финалиста второго этапа музыкального open-call-проекта «ЗВУК — Oktava.Lab», организованного кластером «Октава» и студией звукозаписи Oktava Lab.
Проект «Звук» был создан как платформа для поддержки молодых музыкантов, локальных групп и независимых артистов. Его задача — помочь участникам выйти на профессиональную сцену, показать свой материал представителям музыкальной индустрии и стать частью культурной программы кластера.
В этом сезоне open-call собрал 25 заявок от музыкантов и групп, работающих в разных жанрах. Участники проходили двухэтапный отбор: сначала отправляли live-видео своих выступлений, а затем заявки оценивало экспертное жюри.
Формат live-видео был выбран специально, чтобы оценивать не только студийное звучание, но и живое исполнение, сценическую подачу, музыкальную цельность и готовность артиста к выступлению перед аудиторией.
В состав жюри проекта вошли представители музыкальной индустрии, локальной сцены и команды кластера «Октава»:
- Ирина Брыкова — музыкант, вокалистка и исследователь этнической музыки. Соорганизатор Российского чарта по фольклорной и этнической музыке, солистка и соосновательница проекта Runa Project, а также автор собственного музыкального проекта «РунИра».
- Дмитрий Шевяков — диджей, радиоведущий и один из основателей клубного движения Тулы. Создатель клуба Cosmoz-one и участник проекта VIA The Robots.
- Яков Морозов — электронный музыкант и продюсер, выпускающий музыку на международных лейблах Soave, Insomniac, Toolroom, Ultra Music и других. Его треки поддерживали Tiesto, David Guetta, Martin Garrix, Afrojack и Pete Tong, а музыка звучала на крупнейших мировых фестивалях — Tomorrowland, Coachella и Ultra Music Festival.
- Кирилл Веселовский — музыкант, автор песен, продюсер и звукорежиссёр студии звукозаписи Oktava Lab. Победитель музыкального проекта «Контекст» и создатель студии 13:30 Records.
- Дмитрий Барсенков — генеральный директор Творческого индустриального кластера «Октава», курирующий культурные, образовательные и музыкальные проекты кластера.
По итогам второго этапа финалистом проекта стала группа «Святые коты». Музыканты получили возможность выступить на площадке кластера «Октава» в рамках событийной программы проекта.
Концерт станет продолжением проекта «Звук» и возможностью услышать молодых независимых артистов в живом формате.
Организаторы также напоминают, что проект «ЗВУК — Oktava.Lab» продолжается. В течение сезона пройдет четыре этапа open-call, по итогам каждого из которых будет сформирован шорт-лист участников и организован отчетный фестиваль на сцене кластера.
Музыканты, вошедшие в шорт-лист, смогут принять участие в образовательных сессиях с экспертами музыкальной индустрии, записать треки и live-сеты в студии Oktava.Lab, а также получить профессиональные записи выступлений и медиаматериалы для дальнейшего продвижения.
Проект открыт для разных музыкальных направлений: от авторской песни, инди и рока до хип-хопа, электронной музыки, spoken word и экспериментальных форматов. Финалом сезона станет музыкальный фестиваль «ЗВУК», который пройдет 15 августа 2026 года в кластере «Октава».
Подать заявку на участие в проекте можно по электронной почте:
event@oktavaklaster.ru. Регламент и требования к заявке опубликованы на ресурсах кластера «Октава».
Концерт группы «Святые коты» состоится в субботу, 23 мая, на веранде. Начало в 19.00. Возрастные ограничения — 12+.
Вход свободный по регистрации — oktavaklaster.ru.