Гостей и участников конкурса приветствовала министр культуры Тульской области Елена Арбекова.

«Сегодня в этом зале царит особая атмосфера. Когда ты видишь лица молодых исполнителей, продолжающих традиции, понимаешь, насколько богата культура нашей страны и как важно сохранять ее для будущих поколений. Благодаря таким конкурсам народная песня продолжает жить, объединяя людей разных возрастов и регионов России. В этот удивительный конкурс хочется пожелать вам не только ярко показать свое искусство, но и получить впечатления от выступлений других участников, вдохновиться их мастерством и творческой энергией. Желаю всем успехов, а сильнейшим – победы!» — сказала министр.

80 солистов и коллективов, прошедшие первый очный тур, примут участие в конкурсных прослушиваниях второго этапа на тульской сцене. Всего в 2026 году на конкурс поступило более 180 заявок из разных регионов страны — из Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Рязанской, Курской, Орловской, Воронежской, Саратовской областей, республик Татарстан, Крым, Карелия, а также из Луганской Народной Республики и других регионов.

Конкурсные прослушивания проходят в Доме Дворянского собрания в течение всего дня. Завершит программу традиционная вечерка, которая состоится в 19:00 в Тульском кремле.

Конкурс проводится с 1998 года по инициативе Тульской областной филармонии при поддержке министерства культуры Тульской области и Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского. В творческом состязании принимают участие солисты и фольклорные ансамбли в возрасте от 6 до 35 лет.