В Туле завершается выставка уникальных расписных тарелок

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Декоративные тарелки из серии «Сказки старой России» были выпущены в 1970-80 годы на немецкой мануфактуре Villeroy&Boch. Лимитированная серия вышла тиражом 19900 штук. Она была создана по мотивам иллюстраций русского художника, графика-орнаменталиста, иконописца и переводчика Бориса Зворыкина.

Зворыкин – один из ярких представителей русской школы иллюстраторов книг, продолжатель «русского стиля» Ивана Билибина. В 1921 году художник эмигрировал в Париж. В конце 1930-х годов он перевел четыре русские сказки на французский язык: «Снегурочка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна» и «Жар-Птица». Сказки он записал каллиграфическим почерком, сделал иллюстрации и оформил кожаный переплет.

Позже на немецкой мануфактуре «Villeroy and Boch» выпустили серию тарелок по иллюстрациям Зворыкина. Некоторые из них вошли в экспозицию. Выставка работает до 8 февраля.