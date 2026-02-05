  1. Моя Слобода
В Туле завершается выставка уникальных расписных тарелок

Масштабная экспозиция «Зима в России» размещена в Музее изобразительных искусств.

В Туле завершается выставка уникальных расписных тарелок
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Декоративные тарелки из серии «Сказки старой России» были выпущены в 1970-80 годы на немецкой мануфактуре Villeroy&Boch. Лимитированная серия вышла тиражом 19900 штук. Она была создана по мотивам иллюстраций русского художника, графика-орнаменталиста, иконописца и переводчика Бориса Зворыкина.

Зворыкин – один из ярких представителей русской школы иллюстраторов книг, продолжатель «русского стиля» Ивана Билибина. В 1921 году художник эмигрировал в Париж. В конце 1930-х годов он перевел четыре русские сказки на французский язык: «Снегурочка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна» и «Жар-Птица». Сказки он записал каллиграфическим почерком, сделал иллюстрации и оформил кожаный переплет.

Позже на немецкой мануфактуре «Villeroy and Boch» выпустили серию тарелок по иллюстрациям Зворыкина. Некоторые из них вошли в экспозицию. Выставка работает до 8 февраля.

Адрес: ул. Ф. Энгельса, д. 64. Справки по телефонам: 8(4872)35-40-53 и 8(953)954-24-78. Возрастное ограничение: 0+.

 

сегодня, в 20:50 +3
