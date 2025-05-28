Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на закрытие сезона

В первый день лета для гостей будут работать сразу две площадки.

В воскресенье все желающие смогут насладиться искусством, музыкой и атмосферой творчества. Первая локация откроется в 11.00 в здании театра «Эрмитаж» в «Ликёрке-Лофт»:

11.00 – 12.00 – премьерный показ детского спектакля «38 попугаев»,

15.00 – 15.45 – концерт струнного ансамбля El Classic,

18.00 – 18.45 – выступление Ансамбля Нины Богомоловой – песни советских композиторов,

20.00 – 20.45 – позитив-бэнд Jazzophrenia – зажигательные хиты рок- и поп-музыки.

Вторая площадка будет расположена во дворе арт-пространства «Ликерка Лофт»:

14.00 – 14.45 – Ginger Brass Band + Crazy Army Show – мощный брасс-бэнд и шоу барабанщиков,

16.00 – 16.45 – премьера уличного спектакля театра «Эрмитаж» – «Легенда о девушке и драконе»,

17.00 – 17.45 – Группа «Билет на М.А.Р.С.» – динамичный джаз,

1 9.00 – 19.45 – Кроссовер-ансамбль Red Sparrow Band – авторские аранжировки мировых и российских хитов,

21.00 – 21.45 – Группа Retro Wave – ретро-дискотека под открытым небом.