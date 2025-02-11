Рокеры из группы «Кован» записали клип о родном городе Ефремове

Фото Дмитрия Агафонова | Студия Зебра.

Рок-группа «Кован» из Ефремова существует уже пять лет. Как рассказывают сами музыканты, они творят в стиле «подвал-metall». А их слоган по жизни — «Сковано с душой!»

«Кован» — это талантливые ефремовские музыканты Сергей Агапов, Сергей Потапов, Виктор Ланин, Роман Ханин, Александр Дроздов, Михаил Чегринец.

Недавно группа на собственные средства, просто для души, выпустила клип «Родина».

— Мы живем в прекрасном маленьком городе, который очень любим. И в этом клипе мы хотели передать любовь к нашей маленькой Родине, у которой огромное горячее сердце, — рассказал Сергей Агапов.

В «Родине» снялись десятки ефремовцев разного возраста, статуса и профессии.

— Мы верим, что на простых людях держится этот свет, важна преемственность поколений, сохранение природы и культурных ценностей, — говорит Сергей Агапов. — Добро победит!

Клип получился душевным и солнечным. Смотрите!