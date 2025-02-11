  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Рокеры из группы «Кован» записали клип о родном городе Ефремове - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Рокеры из группы «Кован» записали клип о родном городе Ефремове
Фото Дмитрия Агафонова | Студия Зебра.

Рокеры из группы «Кован» записали клип о родном городе Ефремове

В клипе «Родина» снялись десятки ефремовцев.

Рок-группа «Кован» из Ефремова существует уже пять лет. Как рассказывают сами музыканты, они творят в стиле «подвал-metall». А их слоган по жизни — «Сковано с душой!» 

«Кован» — это талантливые ефремовские музыканты Сергей Агапов, Сергей Потапов, Виктор Ланин, Роман Ханин, Александр Дроздов, Михаил Чегринец. 

Недавно группа на собственные средства, просто для души, выпустила клип «Родина».

— Мы живем в прекрасном маленьком городе, который очень любим. И в этом клипе мы хотели передать любовь к нашей маленькой Родине, у которой огромное горячее сердце, — рассказал Сергей Агапов.

В «Родине» снялись десятки ефремовцев разного возраста, статуса и профессии. 

— Мы верим, что на простых людях держится этот свет, важна преемственность поколений, сохранение природы и культурных ценностей, — говорит Сергей Агапов. — Добро победит! 

Клип получился душевным и солнечным. Смотрите!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:45 +6
Другие статьи по темам
Событие
клипКован
Место
Тульская областьЕфремов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Богородицка бревном размозжил голову сожительнице
Житель Богородицка бревном размозжил голову сожительнице
Как подарить выгоду себе и близким в праздничный сезон?
Как подарить выгоду себе и близким в праздничный сезон?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.