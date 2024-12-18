  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Дом-музей Вересаева приглашает на открытие выставки уникальных автографов - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дом-музей Вересаева приглашает на открытие выставки уникальных автографов

Дом-музей Вересаева приглашает на открытие выставки уникальных автографов

Росчерки знаменитых личностей прошлого хранились в личной библиотеке писателя. Многие из них будут показаны впервые.

Автографы Чехова, Булгакова, Поленова, Андреева, Данелии и многих других известных деятелей литературы, искусства и истории можно будет увидеть на новой выставке в Доме-музее Вересаева. Сейчас они находятся в закрытом хранении музея, многие экспонаты будут выставляться впервые.

Среди тех, кто в свое время сделал дарственные надписи для Вересаева: Леонид Гроссман, Иоанна Брюсова, Сергей Городецкий, Зинаида Тулуб, Петр Струве и многие другие. В коллекции есть книга с автографом японского переводчика Иппея Фукуро.

Библиотеку в семье Смидовичей начал собирать отец. Это была одно из богатейших домашних собраний книг в Туле. Потом ее пополнил уже сам писатель. В коллекции есть книги, считающиеся библиографической редкостью.

Открытие выставки состоится 20 декабря, в 15.00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+. Выставка продлится до 17 января, возможно посещение по Пушкинской карте.

Адрес: ул. Гоголевская, д. 82, телефон для справок: +7(4872)56-77-31.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
открытие выставкивернисаждом-музей Вересаева
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На некоторых улицах Тулы отключат холодную воду
На некоторых улицах Тулы отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.