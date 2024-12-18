Дом-музей Вересаева приглашает на открытие выставки уникальных автографов

Росчерки знаменитых личностей прошлого хранились в личной библиотеке писателя. Многие из них будут показаны впервые.

Автографы Чехова, Булгакова, Поленова, Андреева, Данелии и многих других известных деятелей литературы, искусства и истории можно будет увидеть на новой выставке в Доме-музее Вересаева. Сейчас они находятся в закрытом хранении музея, многие экспонаты будут выставляться впервые.

Среди тех, кто в свое время сделал дарственные надписи для Вересаева: Леонид Гроссман, Иоанна Брюсова, Сергей Городецкий, Зинаида Тулуб, Петр Струве и многие другие. В коллекции есть книга с автографом японского переводчика Иппея Фукуро.

Библиотеку в семье Смидовичей начал собирать отец. Это была одно из богатейших домашних собраний книг в Туле. Потом ее пополнил уже сам писатель. В коллекции есть книги, считающиеся библиографической редкостью.

Открытие выставки состоится 20 декабря, в 15.00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+. Выставка продлится до 17 января, возможно посещение по Пушкинской карте.