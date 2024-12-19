Губернский каток откроется 20 декабря: афиша

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

20 декабря состоится открытие Губернского катка на главной площади города. В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00.

расписание работы катка