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Губернский каток откроется 20 декабря: афиша
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Губернский каток откроется 20 декабря: афиша

Публикуем расписание мастер-классов на катке на декабрь-январь.

20 декабря состоится открытие Губернского катка на главной площади города. В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00.

расписание работы катка
  • 20 декабря — открытие катка (детский лёд, основной лёд);
  • 24 декабря, 16.00-17.00  мастер-класс по фигурному катанию (детский лёд);
  • 26 декабря, 16.00-17.00 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 28 декабря, 12.00 — открытая тренировка по следж-хоккею (основной лёд);
  • 7 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по фигурному катанию (детский лёд);
  • 8 января, 18.00 — сказка на льду «Снежная королева» (основной лёд);
  • 9 января, 16.00-17.15  мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 14 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 16 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 21 января, 16.00-17.00, 17.00-18.00 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 23 января, 16.00-17.15  мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
  • 28 января 16.00 — 17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд).

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сегодня, в 09:19 0
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