Губернский каток откроется 20 декабря: афиша

20 декабря состоится открытие Губернского катка на главной площади города. В день открытия туляки и гости города смогут посетить вечерние сеансы катания под музыку тульских диджеев в 18.00 и 20.00.
- 20 декабря — открытие катка (детский лёд, основной лёд);
- 24 декабря, 16.00-17.00 — мастер-класс по фигурному катанию (детский лёд);
- 26 декабря, 16.00-17.00 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 28 декабря, 12.00 — открытая тренировка по следж-хоккею (основной лёд);
- 7 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по фигурному катанию (детский лёд);
- 8 января, 18.00 — сказка на льду «Снежная королева» (основной лёд);
- 9 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 14 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 16 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 21 января, 16.00-17.00, 17.00-18.00 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 23 января, 16.00-17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд);
- 28 января 16.00 — 17.15 — мастер-класс по конькобежному спорту (детский лёд).