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На выставке «Любовь. Семья» пройдет ярмарка авторских работ тульских мастеров

На выставке «Любовь. Семья» пройдет ярмарка авторских работ тульских мастеров

С 23 по 30 ноября она пройдет в творческом пространстве «Девятка».

Вниманию посетителей — выполненные в различных техниках картины, скульптуры, фотографии, арт-объекты и другие произведения искусства, отражающие семейные ценности, традиции и увлечения, взаимоотношения между различными поколениями.

В выставке примут участие мастерские Semantica, Lana_G_Toy, «Тучкины штучки», «Вдохновленная Лягушка. Стимпанк-украшения», «Иллюзия свалки», «Паровая Ракета», «Гогглы от DoubleP», Le chat, N’Grey, антикварная лавка «Самоваръ», АЕstetik, «Овсянкино Королевство», fox red box, Shelgunova_toys, Sonya Shum, мастера Юлия Федотова, Вера Керинская, Константин Кован, Алексей Козлов, Павел Петрищев, Дарья Щербакова, Ольга Изотова, учащиеся Школы креативных индустрий, мастера ремесленного двора «Добродей» и другие.

Время работы — с 14.00 до 20.00
Стоимость билета — 250 руб.
Билеты можно оплатить Пушкинской картой.
Возрастное ограничение: 6+.

Ярмарка авторских работ на выставке «Любовь. Семья»

23 и 24 ноября в творческом пространстве «Девятка» в рамках выставки «Любовь. Семья» пройдет ярмарка авторских работ тульских мастеров.

Посетители смогут приобрести уникальные изделия и познакомиться с мастерами. На ярмарке будут волшебные тематические деревянные броши и значки мастерской Le chat, игрушки мастерской «Тучкины штучки», кожаные аксессуары ручной работы «Гогглы от DoubleP».

Привлечет внимание керамика, погружающая в фантастические миры от Центра традиционной тульской керамики, украшения в стиле стимпанк от «Вдохновленной Лягушки», дизайнерское мыло компании «МыЛуче» и ароматические свечи мастерской АЕstetik.

Свой маркет с оригинальными авторскими игрушками представит студия дизайна «Мастрота» Школы креативных индустрий.
Время работы ярмарки — с 14.00 до 20.00.

Вход на ярмарку осуществляется по билетам на выставку.
Возрастное ограничение: 6+

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выставкалюбовьсемья
Место
ТулаДевятка

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