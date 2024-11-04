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Музею «Тульские самовары» исполняется 34 года
Фото музейного объединения. На фото: залы музея до и после нескольких реставраций. Одна из первых экскурсий по экспозиции, А. С. Тихонова.

Музею «Тульские самовары» исполняется 34 года

Музей открылся 7 ноября 1990 года и прошел путь от выставочного пространства и библиотеки до одного из самых популярных музеев города.

Сегодня в постоянной экспозиции музея можно увидеть более 200 самоваров и множество предметов, связанных с традициями чаепития.

До открытия музея в здании на Менделеевской улице проводились сменные выставки Краеведческого музея, а ещё раньше здесь находилась Тульская областная библиотека.

Одна из первых экскурсий музея. 1990 г. А. С. Тихонова.jpg

Идея создания полноценного музея принадлежит заслуженному работнику культуры и главному собирателю коллекции самоваров Алевтине Сергеевне Тихоновой.

2 зал после ремонта открытие (2).jpg

Постоянная экспозиция разнообразна: гордость музея — большая коллекция самоваров: самоварчики, подаренные детям Николая II, подарочные самовары советского периода, миниатюрные самовары, рассчитанные на три капли воды. Посетителей всегда привлекают самовары редких форм: «шар-паук», «бочонок», «гриб». Не менее интересны самовары, выполненные из сахара, глины, стекла, хрусталя и других материалов.

2 зал после ремонта открытие (1).jpg

Кроме самоваров, музей рассказывает об изготовлении пряников, сахара и конфет.

Отдельный зал стилизован под магазин и кофейню тульского кондитера начала XX века Петра Ивановича Козлова и посвящён кондитерскому делу, чайным и кофейным заведениям.

Перый этаж после ремонта (3).jpg

7 ноября в 12.00 в музее пройдет театрализованная экскурсия в честь дня рождения. Гости смогут побывать в Туле конца XIX века, посетить кондитерскую и узнать о семье Баташевых.

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