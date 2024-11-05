Большинство туляков поддерживают инициативу о запрете продажи сигарет подросткам до 15 лет

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В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 54% граждан поддерживают инициативу, причем женщины чаще мужчин, рассказали аналитики SuperJob.

17% против законопроекта. «Любой запрет порождает черный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (27%).

Стоит отметить, что 28% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.

