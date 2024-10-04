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Студенты мастерской Сергея Безрукова приедут на гастроли в Ясную Поляну
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Студенты мастерской Сергея Безрукова приедут на гастроли в Ясную Поляну

12 и 13 октября в ДК «Ясная Поляна» состоятся показы студенческих спектаклей Ростовского филиала ВГИКа.

Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике сразу две постановки.

12 октября в Ясной Поляне покажут спектакль «Одна абсолютно несчастливая деревня», который был создан по рассказам советского писателя и драматурга Юрия Казакова. Постановка режиссера Андрея Бахарева перенесет зрителей в атмосферу деревенской жизни 50-х годов прошлого века. Драма объединяет три истории об отношениях мужчин и женщин. Последние пытаются найти любовь и свет и побороть ненависть и тьму.

«Одна абсолютно несчастливая деревня»_00.jpg

Исполнительница одной из ролей, студентка Анна Белоус признается, что готова снова и снова воплощать на сцене весь спектр чувств ее героини Любы:

— Хочется постоянно окунаться в эту историю, чтобы находить новую истину или новый конец. Или же новое начало. Музыка спектакля как сердцебиение человека — создает нужное настроение: вот ты смеешься, а вот плачешь. «Одна абсолютно несчастливая деревня» — о человеческих чувствах, ошибках, о жизни и вере в жизнь, которая продолжается, несмотря ни на что.

«Одна абсолютно несчастливая деревня»_01.jpg

Начало спектакля в 18.00. 16+

13 октября студенты мастерской Сергея Безрукова покажут спектакль «Горка», по одноименной пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

Спектакль режиссера-педагога Александра Гайдаржи рассказывает о молодой воспитательнице детского сада, на которую сваливается несколько дел одновременно. Она пытается построить ледяную горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями ребенку и не потерять любимого человека. По словам создателей постановки, «Горка» — это спектакль о добре, которое существует вопреки всему.

«Горка»_00.jpg

В спектакле есть множество смешных моментов, знакомых каждому с раннего детства. Манная каша, разбитый подбородок, колючие колготки, шуршащие штаны, утренники. Незабываемые впечатления от самого беззаботного времени в жизни! Но для всех ли бесконечные зарядки и кисель ассоциируются со счастьем?

«Горка»_01.jpg

Исполнительница главной роли Мария Костюк считает, что этот спектакль показывает, как важно не терять веру:

— Своего персонажа Настю я очень хорошо понимаю, поскольку мне иногда самой хочется бросить все и уехать, но нужно бороться. Нужно искать в себе силы и продолжать жить, веселиться, развиваться, поскольку даже после самой темной ночи наступит рассвет, такой закон.

Начало спектакля в 18.00. 16+
 

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