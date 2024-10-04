Синоптик Вильфанд предрек новые погодные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на октябрь.

На 60% территории страны среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов, но в то же время средний 10-дневный показатель превысит климатическую норму.

По словам синоптика, Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа ожидают теплую погоду. В этих регионах средняя температура первой декады октября будет выше нормы. Например, в Москве температура составит около плюс 10 градусов, а во второй декаде повысится до плюс 8-10 градусов.

Ростовская область и центральное Черноземье также не останутся в стороне: здесь средняя суточная температура до конца первой декады октября будет выше плюс 10 градусов.