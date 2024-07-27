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«Мисс Тула — 2024» Милана Яворская прошла отбор на финальный кастинг конкурса «Мисс Россия»

«Мисс Тула — 2024» Милана Яворская прошла отбор на финальный кастинг конкурса «Мисс Россия»

В Москве состоялся первый этап отбора красавиц на конкурс «Мисс Россия 2024».

В торгово-развлекательном центре «Ривьера» прошел открытый кастинг национального конкурса красоты «Мисс Россия 2024», на который в столицу специально приехали более 200 девушек из разных городов России. Об этом пишет официальный сайт конкурса. 

После предварительного знакомства с красавицами было принято решение представить жюри 111 девушек. Конкурсантки покоряли не только своей красотой, но интеллектом и эрудицией — они читали стихи, говорили на иностранных языках, исполняли песни современных музыкантов и оперные арии.

По итогу дефиле жюри отобрали 10 красавиц — все они примут участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2024». Среди них тулячка Милана Яворская, «Мисс Тула — 2024».

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По условиям конкурса, рост красавиц должен был быть от 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет. Перед выходом девушек готовили профессиональные стилисты и визажисты, а по итогу дефиле жюри выбрали 10 конкурсанток, которые и будут принимать участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2024». Победительница «Мисс Россия» поедет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

— Я безумно рада что из двухсот красавиц я вошла в десятку лучших, я очень горжусь что смогла представить Тулу на таком мероприятии, — рассказала Myslo Милана Яворская. — Мероприятие длилось около шести часов и все время я переживала, но уверенность в себе и своих силах не покидала меня ни на минуту! Я горжусь быть самой красивой девушкой оружейной столицы и обещаю что приложу максимум усилий для завоевания титула «Мисс Россия».

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