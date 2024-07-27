Дмитрий Миляев осмотрел отремонтированную поликлинику Ефремовской районной больницы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Поликлиника районной клинической больницы им. А. М. Козлова обслуживает более 10 тыс. человек.

В 2022–2023 гг. по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» поликлинику капитально отремонтировали на общую сумму 98 млн рублей. В здании полностью заменили инженерные системы, провели отделку помещений, уложили современное напольное покрытие, отремонтировали входную группу, приобрели новую мебель.

Дмитрий Миляев осмотрел отделение гемодиализа, кабинет гастроскопии, центр амбулаторной онкологической помощи и пообщался с пациентами.

В 2024 году в Ефремове по программе модернизации первичного звена здравоохранения капитально ремонтируют семь учреждений здравоохранения: амбулатории в с. Ступино и с. Шилово, ФАПы в д. Чернятино, д. Ярославка, д. Николаевка, пос. Степной, с. Павлов Хутор. Новый ФАП появится в д. Заречье. Приобретено девять автомобилей для нужд подразделений первичного звена на 10,5 млн рублей и три единицы медоборудования на 5,4 млн рублей.

В 2025 году планируется капитально отремонтировать больничный комплекс районной больницы на ул. Дачной, филиал детской поликлиники на ул. Дружбы, фельдшерские здравпункты в д. Кочкино, д. Сретенка, д. Большие Медведки, д. Кукуй, пос. Мирный. Будет приобретена 21 единица медицинского оборудования на 109,3 млн рублей.

С 15 июля работает сервис «Медицинское такси». Жителей Ефремова привозят из Ефремовского центра амбулаторной онкологической помощи в онкоцентр и обратно три раза в неделю.

Дмитрий Миляев также сообщил, что жители жалуются на подъезды к ФАПам. Он поручил главе администрации Ефремова Сергею Балтабаеву проработать этот вопрос.