Средние зарплаты в рознице в Тульской области превышают 46 тысяч рублей

А также выяснили, какими навыками должны обладать такие специалисты, по мнению работодателей.

За первое полугодие 2024 года в Тульской области было открыто более 7 000 вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля» — это на 27,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В целом на розницу приходится 12% от общего количества вакансий в регионе в первом полугодии 2024. Эта сфера остается в Тульской области одной из самых дефицитных: на одну вакансию в рознице приходится 0,6 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей.

Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат:

если в первой половине 2023 года работодатели в Тульской области готовы были платить специалистам розницы 37 800 руб., то в 2024 году — уже 46 600 руб.

Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры.

Как показал опрос работодателей, которые активно нанимают линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры и т. п.), в топ-5 самых важных навыков входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%). Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%). Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%).