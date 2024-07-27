  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Средние зарплаты в рознице в Тульской области превышают 46 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Средние зарплаты в рознице в Тульской области превышают 46 тысяч рублей

Средние зарплаты в рознице в Тульской области превышают 46 тысяч рублей

Ко Дню работника торговли эксперты hh.ru проанализировали, как изменились спрос и заработные платы в сфере розницы.

А также выяснили, какими навыками должны обладать такие специалисты, по мнению работодателей. 

За первое полугодие 2024 года в Тульской области было открыто более 7 000 вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля» — это на 27,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В целом на розницу приходится 12% от общего количества вакансий в регионе в первом полугодии 2024. Эта сфера остается в Тульской области одной из самых дефицитных: на одну вакансию в рознице приходится 0,6 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей. 

Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат:

если в первой половине 2023 года работодатели в Тульской области готовы были платить специалистам розницы 37 800 руб., то в 2024 году — уже 46 600 руб. 

Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры.

Как показал опрос работодателей, которые активно нанимают линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры и т. п.), в топ-5 самых важных навыков входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%). Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%). Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%). 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:30 0
Другие статьи по темам
Событие
работазарплата
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Мисс Тула — 2024» Милана Яворская прошла отбор на финальный кастинг конкурса «Мисс Россия»
«Мисс Тула — 2024» Милана Яворская прошла отбор на финальный кастинг конкурса «Мисс Россия»
Знаменитый «Тульский разворот»: на видео попали сразу четверо торопыг
Знаменитый «Тульский разворот»: на видео попали сразу четверо торопыг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.