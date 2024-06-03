В Туле прошел фестиваль креативных индустрий «КреаФест»

Педагоги провели серию мастер-классов по ключевым направлениям,

по которым два года обучались 120 мальчишек и девчонок из Тульской области. Галия Трушечкина рассказала о перекладной анимации, Никита

Рогов и Андрей Сафонов — об интерактивных цифровых технологиях VR и

AR. Педагог фотостудии Андрей Алешин дал мастер-класс по студийному

портрету, Полина Томилина — по моделированию 3D-ручкой, а Александр

Мухин провел музыкальную игру «Шалаш». Выпускники Школы

креативных индустрий смогли принять участие в увлекательном квесте. А

все желающие подали заявки на обучение в ШКИ в новом потоке 2024- 2026 учебных годов.

Посетители креативного фестиваля приняли участие в художественном

флешмобе от арт-студии «Палитра», игровой импровизации,

каллиграфическом перформансе от Дмитрия Сидорова, интеллектуальных и

настольных играх, также посетили маркет и выставку «Чтобы Что?».