В Туле прошел фестиваль креативных индустрий «КреаФест»

31 мая и 1 июня в Объединении центров развития культуры в третий раз прошел двухдневный фестиваль креативных индустрий. На нем обсуждали применение элементов традиционного народного костюма в моде, адаптацию культурного наследия в дизайне, продвижение брендов, коллаборации традиции и современности, интересные проекты в сфере креативных индустрий.
Состоялась серия творческих встреч с тульскими дизайнерами, которую
открыла генеральный директор группы компаний LINDA, президент
всероссийского фестиваля FASHION STYLE Алла Бурлина. Прошли модные
показы брендов Beautiful Criminals, OAKLET, BOOMERANGS, «Филимон». Myslo побывал на них и рассказал в своем материале.
Состоялась серия творческих встреч с тульскими дизайнерами, которую
открыла генеральный директор группы компаний LINDA, президент
всероссийского фестиваля FASHION STYLE Алла Бурлина. Прошли модные
показы брендов Beautiful Criminals, OAKLET, BOOMERANGS, «Филимон». Myslo побывал на них и рассказал в своем материале.
Педагоги провели серию мастер-классов по ключевым направлениям,
по которым два года обучались 120 мальчишек и девчонок из Тульской области. Галия Трушечкина рассказала о перекладной анимации, Никита
Рогов и Андрей Сафонов — об интерактивных цифровых технологиях VR и
AR. Педагог фотостудии Андрей Алешин дал мастер-класс по студийному
портрету, Полина Томилина — по моделированию 3D-ручкой, а Александр
Мухин провел музыкальную игру «Шалаш». Выпускники Школы
креативных индустрий смогли принять участие в увлекательном квесте. А
все желающие подали заявки на обучение в ШКИ в новом потоке 2024-2026 учебных годов.
по которым два года обучались 120 мальчишек и девчонок из Тульской области. Галия Трушечкина рассказала о перекладной анимации, Никита
Рогов и Андрей Сафонов — об интерактивных цифровых технологиях VR и
AR. Педагог фотостудии Андрей Алешин дал мастер-класс по студийному
портрету, Полина Томилина — по моделированию 3D-ручкой, а Александр
Мухин провел музыкальную игру «Шалаш». Выпускники Школы
креативных индустрий смогли принять участие в увлекательном квесте. А
все желающие подали заявки на обучение в ШКИ в новом потоке 2024-2026 учебных годов.
Галерея
Посетители креативного фестиваля приняли участие в художественном
флешмобе от арт-студии «Палитра», игровой импровизации,
каллиграфическом перформансе от Дмитрия Сидорова, интеллектуальных и
настольных играх, также посетили маркет и выставку «Чтобы Что?».
флешмобе от арт-студии «Палитра», игровой импровизации,
каллиграфическом перформансе от Дмитрия Сидорова, интеллектуальных и
настольных играх, также посетили маркет и выставку «Чтобы Что?».
На главной сцене гостей фестиваля ожидал большой концерт тульских
музыкальных групп. А хедлайнером вечера стал коллектив «Перемотка» из Екатеринбурга.
музыкальных групп. А хедлайнером вечера стал коллектив «Перемотка» из Екатеринбурга.