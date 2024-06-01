Юбилейный фестиваль Крапивы. Фоторепортаж Myslo

Фестивалю в уездной Крапивне уже 20 лет, и за это время он успел зарекомендовать себя как самый необычный, самобытный и вкусный.

Крапивна — бывший уездный город Тульской губернии, герб которого представляет собой «в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы». Облик его исторического центра не меняется уже более ста лет: здесь по-прежнему сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты, чтобы на весь год зарядиться силой природы.



Вот и сегодня, как и всегда, гости фестиваля с удовольствием смотрели концертную программу, участвовали в мастер-классах, пробовали оригинальные блюда из крапивы и конечно же участвовали в крапивных боях. Причем показать свою удаль и ощутить на себе жгучую силу крапивы стремились все — от мала до велика!

Подготовили для вас фоторепортаж, друзья! Смотрите, наслаждайтесь, рассказывайте в комментариях — а вы были на фестивале Крапивы?