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Юбилейный фестиваль Крапивы. Фоторепортаж Myslo

Юбилейный фестиваль Крапивы. Фоторепортаж Myslo

1 июня в городке Крапивна прошел 20-й фестиваль, визитными карточками которого стали добрая уютная атмосфера, вкусный музыкальный коктейль и улыбки гостей.

Фестивалю в уездной Крапивне уже 20 лет, и за это время он успел зарекомендовать себя как самый необычный, самобытный и вкусный. 
 
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Крапивна — бывший уездный город Тульской губернии, герб которого представляет собой «в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы». Облик его исторического центра не меняется уже более ста лет: здесь по-прежнему сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома. Ежегодно в первые выходные лета здесь собираются мастера, художники, музыканты, чтобы на весь год зарядиться силой природы.
 
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Вот и сегодня, как и всегда, гости фестиваля с удовольствием смотрели концертную программу, участвовали в мастер-классах, пробовали оригинальные блюда из крапивы и конечно же участвовали в крапивных боях. Причем показать свою удаль и ощутить на себе жгучую силу крапивы стремились все — от мала до велика!
 
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Подготовили для вас фоторепортаж, друзья! Смотрите, наслаждайтесь, рассказывайте в комментариях — а вы были на фестивале Крапивы?
 
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