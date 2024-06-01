В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

13 июня с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием детские специалисты:
- оториноларинголог,
- кардиолог,
- невролог,
- онколог,
- офтальмолог,
- хирург,
- травматолог-ортопед.
Как сообщает минздрав Тульской области, на прием с собой необходимо взять следующие документы:
- страховой медицинский полис ребенка,
- СНИЛС,
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
- выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту,
- результаты медицинских обследований (при наличии),
- результаты анализов (при наличии).
Предварительная запись на прием начнется 4 июня по телефону 8 (4872) 48-50-05, с 9.00 до 13.00. Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.