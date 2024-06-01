В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

Записаться к врачу можно без направления.

13 июня с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием детские специалисты:

оториноларинголог,

кардиолог,

невролог,

онколог,

офтальмолог,

хирург,

травматолог-ортопед.

Как сообщает минздрав Тульской области, на прием с собой необходимо взять следующие документы:

страховой медицинский полис ребенка,

СНИЛС,

свидетельство о рождении или паспорт ребенка,

выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту,

результаты медицинских обследований (при наличии),

результаты анализов (при наличии).

Предварительная запись на прием начнется 4 июня по телефону 8 (4872) 48-50-05, с 9.00 до 13.00. Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.