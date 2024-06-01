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В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева.

В детской областной больнице Тулы пройдет день открытых дверей

Записаться к врачу можно без направления.

13 июня с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы будут вести прием детские специалисты: 

  • оториноларинголог,
  • кардиолог,
  • невролог,
  • онколог,
  • офтальмолог,
  • хирург,
  • травматолог-ортопед.

Как сообщает минздрав Тульской области, на прием с собой необходимо взять следующие документы:

  • страховой медицинский полис ребенка,
  • СНИЛС,
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка,
  • выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту,
  • результаты медицинских обследований (при наличии),
  • результаты анализов (при наличии).

Предварительная запись на прием начнется 4 июня по телефону 8 (4872) 48-50-05, с 9.00 до 13.00. Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.

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