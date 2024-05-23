В Туле состоится фестиваль креативных индустрий «Креафест»

Фото представлены минкультом Тульской области.

Объединение центров развития культуры проведет III Межрегиональный фестиваль креативных индустрий «Креафест». Об этом сообщили в региональном минкульте.

31 мая участники выставочных павильонов обменяются опытом и идеями, а также представят проекты, исследующие различные аспекты культурного кода. Зарегистрироваться для участия, в том числе и в деловой программе, где выступят тульские дизайнеры и создатели брендов одежды, можно по ссылке.

1 июня с 12.00 до 19.00 гостей фестиваля ждут мастер-классы, лекции, выставки, концерты, перформансы и многое другое.

Отдельным пространством станет площадка Школы креативных индустрий, которая в этом году выпускает первых учащихся и ведет прием заявок на 2024-2025 учебный год. В течение дня можно будет посетить мастер-классы от педагогов школы, заполнить заявку на поступление, а также пройти увлекательный квест по ШКИ.

Также на фестивале представят уникальную музыкальную программу, выставку авторских работ «Чтобы Что?» и, конечно же, маркет.

Время работы фестивальных площадок — с 12.00 до 19.00. Вход свободный.

Возрастная категория — 12+.

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б.