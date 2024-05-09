Конюшня, теплица, выставки и концерты: «Ясная Поляна» присоединится к акции «Ночь музеев»

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Тема акции в этом году – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

18 мая специальные мероприятия для посетителей пройдут в Ясной Поляне, культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (ул. Металлистов, 25) в Туле и в Музее земства и градостроительной истории в Крапивне (ул. Коммунаров, 40).

Посетителей усадьбы будут ждать тематические экскурсии по яснополянской теплице и конюшне, а также моноспектакль «История Толстых — история России».

В 18.00 и 19.00 стартуют экскурсии по яснополянской конюшне.

В конюшне, построенной еще при деде Льва Толстого князе Николае Сергеевиче Волконском, как и двести лет назад, живут лошади. На экскурсии можно узнать, как писатель относился к этим животным, зачем нужны были лошади в усадьбе и как проходит их жизнь в современном музее. Посетители также познакомятся с особенностями кормления лошадей и ухода за ними.

Сбор группы — у входа в конюшню. Продолжительность — 1 час. 6+

Также в 18.00 и 19.00 пройдет экскурсия по яснополянской теплице.

Яснополянская теплица — типичный пример приусадебного участка в России XIX–XX веков. Сегодня на ее территории воссоздана часть коллекции оранжерейных кадочных культур, восстановлены аптекарский и овощной огороды. Посетители смогут увидеть те же самые растения, что росли в Ясной Поляне при Толстых, и узнать, как эти растения использовались во времена Льва Николаевича и его предков.

Сбор группы — у входа в теплицу. Продолжительность — 1 час. 6+

В 20.00 в Риге состоится моноспектакль заведующего отделом военно-патриотической работы яснополянского музея Юрия Савинова. Моноспектакль «История рода Толстых — история России» основан на малоизвестных страницах истории рода Толстых. Представители этой семьи служили России с 1353 года — это и предки Льва Николаевича, и его дети и внуки. Постановка погрузит в судьбы представителей знаменитого рода от Средневековья до Второй мировой войны.

Сбор группы — у входа в Ригу. Продолжительность — 1 час. 12+

Кроме того, в этот день территория музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет открыта для посещения до 20.00. Находиться на территории можно будет до 22:00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в терминалах у входа в музей. Оплату можно произвести банковской картой или наличными без сдачи.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, д. 25) предложит своим посетителям бесплатный самостоятельный осмотр экспозиции «Мой адрес: всегда Тула» с 11.00 до 18.00.

В 18.00 «Л. Н. Т.» ждет гостей на программу, посвященную традициям старой Тулы и семьи Толстых. В рамках программы пройдет экскурсия по экспозиции, просмотр прижизненной кинохроники семьи писателя с комментариями экскурсовода и игра в литературное лото, за которой любили проводить время в семье писателя. Завершит программу чаепитие в литературном кафе «Стива».

Забронировать билеты можно по телефону: +7 (4872)77-33-02. Продолжительность — 2 часа. 6+

В 20.00 в живописном музейном дворике «Л. Н. Т.» состоится камерный концерт «Краски музыки» дуэта тульских авторов Кирилла Прудкого (гитара) и Тани Лазаревой (скрипка). В репертуаре дуэта как песни собственного сочинения, так и известные произведения других авторов — баллады, фолк-рок композиции и классическое танго. В творчестве артистов преобладает философская и любовная лирика.

Забронировать билеты можно по телефону: +7 (4872)77-33-02. Продолжительность — 1,5 часа. 12+

Музей Земства и градостроительной истории (с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 40) приглашает на экскурсии по экспозиции и осмотр выставки «Дамское счастье», которая рассказывает об основных тенденциях женской моды конца XIX — начала XX века в России. Начало экскурсий: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 и 21.00. 6+

В 14:30, 16:30 и 18:30 от здания Музея Земства будут начинаться обзорные экскурсии по историческому центру Крапивны. 6+

Также в Музее Земства пройдут мастер-классы по росписи керамических изделий, созданию флористических сувениров и куклы-закрутки. 0+

«Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В эту ночь многие музеи мира дают посетителям возможность смотреть свои экспозиции в вечернее и ночное время. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» участвует в «Ночи музеев» с 2014 года.