Где в центре Тулы запретят продажу алкоголя 20 апреля

Администрация Тулы известила предприятия, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о необходимости исполнения требований регионального закона.

Так, продажу алкоголя запретят в 1000 метрах от входов в кластер «Октава». Напомним, 20 апреля там состоятся массовые с 12 до 20 часов. Они приурочены ко дню рождения кластера.

— Для удобства покупателей администрация Тулы рекомендует хозяйствующим субъектам заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от входа в «Октаву», информацию об ограничении продажи алкоголя, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, — отметили в администрации города.

Кроме того, запрет на продажу алкоголя в данных точках, согласно региональному закону, действует в течение трех часов после проведения мероприятий.