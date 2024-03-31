В магазине на ул. Болдина нашли 390 пачек нелегального табака

Сотрудники ведомства провели мониторинговую закупку в магазине на ул. Болдина. Там были обнаружены просроченные табачные изделия, а также товары без маркировки и с нарушением требований технического регламента на табачную продукцию.

Из оборота изъято 390 единиц табачной продукции, в том числе немаркированной средствами идентификации. В отношении владельца магазина возбуждено пять административных дел по различным статьям КоАП РФ. У него изъяли нелегальный товар и выписали штраф на 50 тысяч рублей.