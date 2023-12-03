  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Нацпроект «Культура»: в Суворове модернизируют учреждения культуры - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Суворове открыли памятник Суворову и модернизируют учреждения культуры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Суворове открыли памятник Суворову и модернизируют учреждения культуры

2 декабря министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина посетила Суворовский район.

Вместе с главой администрации Суворовского района Геннадием Сорокиным на Аллее Мужества они возложили цветы к памятнику полководцу Александру Суворову, который открылся в городе накануне.

Также они посетили Суворовский краеведческий музей, где открылась выставка-портрет «История одного штурма», посвященная взятию турецкой крепости Измаил.

photo_5429214957569953865_y.jpg

В 2024 году в Суворове будет модернизировано несколько объектов культуры — победителей отборочного конкурса национального проекта «Культура». Уже в следующем году капитально отремонтируют детскую школу искусств, муниципальную библиотеку переоборудуют в модельную и приобретут автоклуб, благодаря которому в отдаленные населенные пункты смогут приезжать артисты с культурной программой.

— Благодаря федеральной поддержке и инициативам Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе обновляются объекты культуры. Это позволяет реализовывать новые интересные проекты, — отметила Татьяна Рыбкина.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
учреждения культуры
Люди
Татьяна Рыбкина
Место
Суворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Заречье затопило улицы: «Тулагорводоканал» завершил работу, водоснабжение восстановлено
В тульском Заречье затопило улицы: «Тулагорводоканал» завершил работу, водоснабжение восстановлено
В Туле водитель очень старался и все-таки смог пересечь двойную сплошную
В Туле водитель очень старался и все-таки смог пересечь двойную сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.