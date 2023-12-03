В Суворове открыли памятник Суворову и модернизируют учреждения культуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вместе с главой администрации Суворовского района Геннадием Сорокиным на Аллее Мужества они возложили цветы к памятнику полководцу Александру Суворову, который открылся в городе накануне.

Также они посетили Суворовский краеведческий музей, где открылась выставка-портрет «История одного штурма», посвященная взятию турецкой крепости Измаил.

В 2024 году в Суворове будет модернизировано несколько объектов культуры — победителей отборочного конкурса национального проекта «Культура». Уже в следующем году капитально отремонтируют детскую школу искусств, муниципальную библиотеку переоборудуют в модельную и приобретут автоклуб, благодаря которому в отдаленные населенные пункты смогут приезжать артисты с культурной программой.

— Благодаря федеральной поддержке и инициативам Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе обновляются объекты культуры. Это позволяет реализовывать новые интересные проекты, — отметила Татьяна Рыбкина.