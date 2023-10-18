В Туле пройдет специальный показ фильма «1993» о штурме белого дома

Фото предоставлено музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Показ состоится в рамках первой Школы кинокритики.

«1993» — драма о штурме Белого дома, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова. Фильм, снятый по одноименному роману писателя Сергея Шаргунова, посвящен жизни обычной семьи, которая оказывается в эпицентре внутриполитического конфликта 1993 года.

Новую картину Александра Велединского называют самым значительным отечественным фильмом за многие годы. Режиссер через свою художественную хронику рассматривает трагические события 30-летней давности, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры. Велединский, один из сценаристов эпохальной «Бригады» и режиссер драмы «Географ глобус пропил», реконструирует атмосферу лихих девяностых и задает вопрос: «Что бывает с человеком, который находится на сломе истории?»

Вход свободный по предварительной регистрации. 18+.

Первая Школа кинокритики пройдет в Ясной Поляне с 19 по 23 октября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала Кино ТВ. Занятия в Школе предполагают очную форму взаимодействия молодых авторов и известных деятелей сферы кино.