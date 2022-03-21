«Босиком по России, босиком пробегусь под небом синим с ветерком»: Лена Василёк выступит в Туле

31 марта на сцене Городского концертного зала выступит эстрадно-народная исполнительница Лена Василёк. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное

красочное действо, в котором песни гармонично переплетаются со

стихотворениями автора, идущими из самого сердца.

Яркая сцена, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор – всё это создает ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения.

Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День». Это такие известные песни в эстрадно-народном жанре, как «Галина», «Деревенька», «Мама», «Свекровушка», «Именинница» и многие другие.

Вместе с Леной Василёк на сцене высокопрофессиональные

музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов,

выпускники академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении

виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные ритмы.

Лена Василёк и ее музыкальная группа на протяжении уже

многих лет собирают полные залы благодарных зрителей по всей

России. По многочисленным просьбам зрителей Лена Василёк вновь

в Туле!

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