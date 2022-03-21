новости
новости
Регистрация
«Босиком по России, босиком пробегусь под небом синим с ветерком»: Лена Василёк выступит в Туле

«Босиком по России, босиком пробегусь под небом синим с ветерком»: Лена Василёк выступит в Туле

31 марта на сцене Городского концертного зала выступит эстрадно-народная исполнительница Лена Василёк. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное
красочное действо, в котором песни гармонично переплетаются со
стихотворениями автора, идущими из самого сердца.
 
Яркая сцена, разнообразие костюмов, живое исполнение, лирика и задор – всё это создает ощущение праздника, где зрители отдыхают душой, получают заряд оптимизма и хорошего настроения.
 

Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы «Белый День». Это такие известные песни в эстрадно-народном жанре, как «Галина», «Деревенька», «Мама», «Свекровушка», «Именинница» и многие другие. 

Вместе с Леной Василёк на сцене высокопрофессиональные
музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
выпускники академии музыки им. Гнесиных. В их исполнении
виртуозно звучат как русские мелодии, так и современные ритмы.
Лена Василёк и ее музыкальная группа на протяжении уже
многих лет собирают полные залы благодарных зрителей по всей
России. По многочисленным просьбам зрителей Лена Василёк вновь
в Туле!
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
концерты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат электричество 22 марта
Где в Туле отключат электричество 22 марта
ВТБ удвоил выдачу цифровых карт
ВТБ удвоил выдачу цифровых карт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.