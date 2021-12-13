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Умер российский режиссер и продюсер Сергей Соловьев
Фото: people-of-art.net

Умер российский режиссер и продюсер Сергей Соловьев

Он скончался от тяжёлой болезни на 78 году жизни.

В Москве умер 77-летний российский режиссер, сценарист, литератор и продюсер Сергей Соловьев. Как сообщает «Интерфакс», причиной смерти стало тяжёлое заболевание.

Народный артист России Сергей Соловьев – автор таких фильмов, как «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и других. В 2019 году Сергей Александрович открыл в Москве Театр-студию САС.

 

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