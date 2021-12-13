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Туляков приглашают на спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»

Туляков приглашают на спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»

17 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары» по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». Билеты в продаже на Myslo!

Это история о том, что в поисках правды, мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаем себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.

Даже в самой образцовой семье есть свои скелеты в шкафу. В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.
 
  • Режиссёр — Георгий Цнобиладзе.
  • Художник — Александр Храмцов.
  • Композитор — Дмитрий Волков.
  • Продюсер — Леонид Роберман.
  • В ролях — Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский.
Продолжительность спектакля 2 часа (с антрактом). 
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:49 0
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