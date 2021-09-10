«Молчание ягнят» и самая долгожданная премьера после локдауна: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«ФиксиКИНО. Большая перемена» (0+)
11 сентября премьера анимационного приключения. Фиксики, Смешарики и Бодо-Бородо возвращаются на большой экран и соберутся за одной партой. В новом выпуске любимым героям предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, узнать несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть, и многое-многое другое.
«Молчание ягнят» (18+)
«Дюна» (12+)
Уже с 16 сентября смотрите самую долгожданную премьеру после локдауна. В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А все потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной...