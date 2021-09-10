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«Молчание ягнят» и самая долгожданная премьера после локдауна: последние новинки от «Синема Парк»

«Молчание ягнят» и самая долгожданная премьера после локдауна: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«ФиксиКИНО. Большая перемена» (0+)

11 сентября премьера анимационного приключения. Фиксики, Смешарики и Бодо-Бородо возвращаются на большой экран и соберутся за одной партой. В новом выпуске любимым героям предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, узнать несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть, и многое-многое другое. 

«Молчание ягнят» (18+)

13 сентября специальный показ психологического триллера и одного из самых жутких фильмов в истории Голливуда. Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Перед сеансом о фильме расскажет кинокритик Никита Смирнов в формате видеоприветствия. 
 

«Дюна» (12+)

Уже с 16 сентября смотрите самую долгожданную премьеру после локдауна. В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А все потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной... 

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:38 0
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