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«Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать»: в Туле пройдет фестиваль памяти Юрия Хоя

«Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать»: в Туле пройдет фестиваль памяти Юрия Хоя

24 октября на сцене CONCERT HALL состоится фестиваль «Сектор Газа» «Памяти Юрия Хоя – 20 лет без Юры». Начало в 19.00.

В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу – дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
 
Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
 
Творческое наследие Юрия продолжает жить и завоевывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа».
 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:15 +2
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