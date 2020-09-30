«Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать»: в Туле пройдет фестиваль памяти Юрия Хоя
24 октября на сцене CONCERT HALL состоится фестиваль «Сектор Газа» «Памяти Юрия Хоя – 20 лет без Юры». Начало в 19.00.
В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу – дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
Творческое наследие Юрия продолжает жить и завоевывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа».
Вы можете купить билеты онлайн:
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