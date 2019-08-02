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В Туле открыт памятник «десантному бате» Василию Маргелову
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле открыт памятник «десантному бате» Василию Маргелову

Новый памятник легендарному военачальнику открыли 1 августа в тульской войсковой части 55599.

Это второй памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Первый установлен на ул. Генерала Маргелова.

Открытие нового памятника приурочили к 89-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В церемонии принял участие председатель комитета Тульской области по региональной безопасности Сергей Косов.

Командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерал-майор Павел Кирси напомнил, что под руководством легендарного военачальника Маргелова воздушно-десантные войска приобрели мобильную ударную силу, которой по сей день нет равных. С его именем связаны авторитет и популярность наших десантных войск не только в России, но и за рубежом. Нынешние поколения десантников с честью хранят и приумножают славу ВДВ.

Также в дар 106-й дивизии ВДВ был передан крест с частицей Животворящего Креста господня, икона святого праведного воина Федора Ушакова с частицей его мощей и ковчега святых мощей покровителей воинства.

 

Галерея
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 1
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 2
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 3
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 4
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 5
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 6
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 7
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 8
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 9
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 10
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 11
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 12
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 13
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 14
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 15
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 16
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 17
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 18
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 19
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 20
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 21
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 22
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 23
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 24
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 25
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 26
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 27
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 28
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 29
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 30
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 31
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 32
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 33
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 34
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 35
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 36
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 37
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 38
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 39
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 40
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 41
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 42
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 43
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 44
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 45
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 46
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 47
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 48
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 49
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 50
Открытие памятника Василию Маргелову, Фото: 51
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