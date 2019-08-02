В Туле открыт памятник «десантному бате» Василию Маргелову

Это второй памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Первый установлен на ул. Генерала Маргелова.

Открытие нового памятника приурочили к 89-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В церемонии принял участие председатель комитета Тульской области по региональной безопасности Сергей Косов.

Командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, генерал-майор Павел Кирси напомнил, что под руководством легендарного военачальника Маргелова воздушно-десантные войска приобрели мобильную ударную силу, которой по сей день нет равных. С его именем связаны авторитет и популярность наших десантных войск не только в России, но и за рубежом. Нынешние поколения десантников с честью хранят и приумножают славу ВДВ.

Также в дар 106-й дивизии ВДВ был передан крест с частицей Животворящего Креста господня, икона святого праведного воина Федора Ушакова с частицей его мощей и ковчега святых мощей покровителей воинства.