новости
новости
Регистрация
Музей станка создает мультимедийную экскурсию по индустриальному наследию Тулы
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Музей станка создает мультимедийную экскурсию по индустриальному наследию Тулы

Она появится уже этой осенью.

Новый мультимедийный проект «Тула — мастерская России» доступно расскажет об истории региона и его индустриальном наследии и сделает более привлекательной для молодежи работу в промышленности. Это особенно важно для стратегического индустриального центра России. Продюсером мультимедийной экскурсии будет компания «Культура потребления», работавшая над созданием Музея станка.

В сессиях приняли участие сотрудники главных музеев Тулы, историки, краеведы и представители ведущих промышленных предприятий региона: Тульского оружейного завода, Тульского машиностроительного завода, ПАО «Тулачермет» и других.

Директор Музея станка Евгения Бабакаева:

Евгения Бабкаева

– Запуская работу над экскурсией, посвященной городу, мы не могли обойтись без привлечения местного экспертного сообщества. Когда Тула стала мастерской России? Как на протяжении веков туляки показывали себя как изобретатели и инноваторы? На эти и многие другие вопросы ответит новый музейный «слой».

В первый день сессии эксперты обсудили историческое обоснование идентичности Тулы в качестве мастерской и промышленного сердца России. Во второй день участники уделили внимание индустриальной идентичности и современной промышленности Тулы.

Историк, главный редактор телеграмм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов:

Павел Гнилорыбов

– Проведенная стратегическая сессия показала важность аналогичных мероприятий в дальнейшем. Профессиональные советы музейщиков, местных жителей, представителей предприятий позволяют музею более адресно скорректировать экспозицию под зрителя, сделать ее интереснее, насыщеннее, качественнее. И конечно, я был рад такому плотному и полезному общению с представителями тульского сообщества, открыл для себя новые исторические имена и фигуры, которым пока не уделяется много внимания.

Музей станка планирует пригласить горожан к обсуждению проекта «Тула — мастерская России». Информация об этом скоро появится в социальных сетях кластера.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
новая экскурсия Музея станка
Место
Октава
Прочее
обсуждение музейных экспертов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фитнес-марафон: «Весенняя сушка»: Осторожно! Вызывает зависимость
Фитнес-марафон: «Весенняя сушка»: Осторожно! Вызывает зависимость
В России изменятся правила выезда детей за границу
В России изменятся правила выезда детей за границу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.