Музей станка создает мультимедийную экскурсию по индустриальному наследию Тулы

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Новый мультимедийный проект «Тула — мастерская России» доступно расскажет об истории региона и его индустриальном наследии и сделает более привлекательной для молодежи работу в промышленности. Это особенно важно для стратегического индустриального центра России. Продюсером мультимедийной экскурсии будет компания «Культура потребления», работавшая над созданием Музея станка.



В сессиях приняли участие сотрудники главных музеев Тулы, историки, краеведы и представители ведущих промышленных предприятий региона: Тульского оружейного завода, Тульского машиностроительного завода, ПАО «Тулачермет» и других.



Директор Музея станка Евгения Бабакаева:

Евгения Бабкаева – Запуская работу над экскурсией, посвященной городу, мы не могли обойтись без привлечения местного экспертного сообщества. Когда Тула стала мастерской России? Как на протяжении веков туляки показывали себя как изобретатели и инноваторы? На эти и многие другие вопросы ответит новый музейный «слой».

В первый день сессии эксперты обсудили историческое обоснование идентичности Тулы в качестве мастерской и промышленного сердца России. Во второй день участники уделили внимание индустриальной идентичности и современной промышленности Тулы.



Историк, главный редактор телеграмм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов:

Павел Гнилорыбов – Проведенная стратегическая сессия показала важность аналогичных мероприятий в дальнейшем. Профессиональные советы музейщиков, местных жителей, представителей предприятий позволяют музею более адресно скорректировать экспозицию под зрителя, сделать ее интереснее, насыщеннее, качественнее. И конечно, я был рад такому плотному и полезному общению с представителями тульского сообщества, открыл для себя новые исторические имена и фигуры, которым пока не уделяется много внимания.

Музей станка планирует пригласить горожан к обсуждению проекта «Тула — мастерская России». Информация об этом скоро появится в социальных сетях кластера.