23 февраля на «Куликовом поле»: ралли-спринт, сельские олимпийские игры и «Челубей»
Не пропустите! Будет весело!
23 февраля музей-заповедник «Куликово поле» приглашает всех желающих на соревнования для настоящих мужчин — чемпионат Тульской области по ралли-спринту «Пересвет».
Поклонники быстрой езды смогут испытать себя и свой автомобиль в гонке или поболеть за спортсменов. Зрителей и участников ждет большая развлекательная программа.
На гоночной трассе протяженностью 2640 метров посоревнуются водители легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадроциклов из Тулы, Москвы, Калуги, Рязани и других городов.
Заявки на участие в ралли могут подать как мужчины, так и женщины от 18 лет. Условия и программу соревнований можно найти в Положении и на сайте Федерации автомобильного спорта.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00. На старт первые участники выйдут уже в 11.15.
Программа:
- тюбинг-спринт «Мягкий» 1+1 — гонки на тюбингах папа-сын (дочь);
- санки-спринт «Жесткий» 2+1 — гонки на пластиковых санках мама-папа-сын (дочь);
- формула «Минус 1» — гонки игрушечных автомобилей на веревочной тяге;
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самоделки-спринт — гонки на альтернативных средствах передвижения по снегу (тазы, корыта, автомобильные баллоны
и т. п.).
- блиц-турнир «Баба-яга — это вам не Гарри Поттер» — русский хоккей с мячом метлами;
- «Самоварные гонки» — соревнования по растопке самоваров на скорость;
- «Носим-пилим» — распилка дров на скорость;
- «Суперлыжники» — эстафета на семейных многоместных лыжах;
- семейная лыжная эстафета (1 км);
- «Царь горы» — штурм снежной преграды;
- «Игры разума» — интеллектуальная командная игра.
Организаторами мероприятия выступают: российская автомобильная Федерация, комитет Тульской области по спорту, Тульская региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта», государственный музей-заповедник «Куликово поле» при поддержке Министерства культуры РФ.
Место действия — новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.