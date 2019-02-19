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23 февраля на «Куликовом поле»: ралли-спринт, сельские олимпийские игры и «Челубей»

23 февраля на «Куликовом поле»: ралли-спринт, сельские олимпийские игры и «Челубей»

Не пропустите! Будет весело!

23 февраля музей-заповедник «Куликово поле» приглашает всех желающих на соревнования для настоящих мужчин — чемпионат Тульской области по ралли-спринту «Пересвет».

Поклонники быстрой езды смогут испытать себя и свой автомобиль в гонке или поболеть за спортсменов. Зрителей и участников ждет большая развлекательная программа.

На гоночной трассе протяженностью 2640 метров посоревнуются водители легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, квадроциклов из Тулы, Москвы, Калуги, Рязани и других городов.

Заявки на участие в ралли могут подать как мужчины, так и женщины от 18 лет. Условия и программу соревнований можно найти в Положении и на сайте Федерации автомобильного спорта.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00. На старт первые участники выйдут уже в 11.15.

Программа:

12:00—13:00 — концерт лауреата Всероссийских конкурсов, поэта, писателя и композитора, председателя жюри фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексея Витакова;

12:00—15:00 — соревнования нереальных транспортных средств «Челубей»:

  • тюбинг-спринт «Мягкий» 1+1 — гонки на тюбингах папа-сын (дочь);
  • санки-спринт «Жесткий» 2+1 — гонки на пластиковых санках мама-папа-сын (дочь);
  • формула «Минус 1» — гонки игрушечных автомобилей на веревочной тяге;
  • самоделки-спринт — гонки на альтернативных средствах передвижения по снегу (тазы, корыта, автомобильные баллоны и т. п.).

12:00—15:00 — сельские олимпийские игры:

  • блиц-турнир «Баба-яга — это вам не Гарри Поттер» — русский хоккей с мячом метлами;
  • «Самоварные гонки» — соревнования по растопке самоваров на скорость;
  • «Носим-пилим» — распилка дров на скорость;
  • «Суперлыжники» — эстафета на семейных многоместных лыжах;
  • семейная лыжная эстафета (1 км);
  • «Царь горы» — штурм снежной преграды;
  • «Игры разума» — интеллектуальная командная игра.

10:00—15:30 — съестные ряды (горячие напитки, выпечка, блины, шашлыки) и катание верхом и на санях по территории музейного комплекса.

Организаторами мероприятия выступают: российская автомобильная Федерация, комитет Тульской области по спорту, Тульская региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта», государственный музей-заповедник «Куликово поле» при поддержке Министерства культуры РФ.

Место действия — новый музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 0
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