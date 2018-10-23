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Тульские фонтаны законсервировали на зиму
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские фонтаны законсервировали на зиму

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:

  • в сквере Тульского академического театра драмы;
  • в сквере «Тулякам – героям Советского Союза»;
  • в сквере Л. Н. Толстого;
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
  • в Могилевском сквере;
  • на Красноармейском проспекте, 14.

Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы установили деревянные короба.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:27 +3
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