Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульские фонтаны законсервировали на зиму
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в сквере «Тулякам – героям Советского Союза»;
- в сквере Л. Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
- в Могилевском сквере;
- на Красноармейском проспекте, 14.
Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы установили деревянные короба.
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