Тульские фонтаны законсервировали на зиму

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:

в сквере Тульского академического театра драмы;

в сквере «Тулякам – героям Советского Союза»;

в сквере Л. Н. Толстого;

на Крестовоздвиженской площади;

у мемориала «Защитникам неба Отечества»;

в Могилевском сквере;

на Красноармейском проспекте, 14.

Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы установили деревянные короба.