Что покажут в новогоднюю ночь по телевизору?

«Новогодняя ночь на Первом»

31 декабря, Первый, с 23.00, 16+

Первый канал в новогоднюю ночь устроит мегаконцерт на улицах столицы. Придуман уникальный сценарий, включивший множество самых популярных в стране артистов, за его воплощение взялись сразу несколько режиссеров. Приготовления к съемкам начались за несколько месяцев. Продюсеры телеканала в соцсети «Одноклассники» объявили народное голосование за тех артистов, которых зрители хотели бы видеть на телеэкране в новогоднюю ночь. Был составлен топ-30 звезд, которые обязательно появятся на Первом. Будут и необычные дуэты, и даже трио. Все номера снимали не в студии, а на московских улицах, в парках, на площадях столицы. По сюжету, из телецентра «Останкино» выезжает большой двухэтажный туристический автобус с Дмитрием Нагиевым, Иваном Ургантом и Аллой Михеевой. Он объезжает все съемочные площадки и делает остановки там, где выступают артисты. За рулем автобуса — Гарик Сукачев.

Трио звезд Первого канала — Леонид Якубович, Светлана Зейналова и Валдис Пельш — споет песню «Кабы не было зимы». Дима Билан исполнит композицию «Держи». Вместе с ним в кадре — топ-модель Ксения Сухинова. Также в новогоднюю ночь появятся Ани Лорак, братья Меладзе с супругами — Валерий с Альбиной Джанабаевой и Константин с Верой Брежневой, Burito, Ёлка, группа «Город 312», Полина Гагарина, Лолита, Светлана Лобода, Artik & Asti. А еще мы услышим необычный дуэт Александра Гордона и Юлии Барановской.

«Супер Новый год»

31 декабря, НТВ, с 22.00, 16+

Чтобы предновогодний вечер был по-домашнему уютным, НТВ построил целый дом для участников проектов «Ты супер!», в гостиной которого состоится главный праздник года. Ведущие Вадим Такменёв и Александр Олешко распахнут двери дома для всех, кто заглянет на огонек.

На канале прозвучат по-настоящему громкие хиты 2017-го в исполнении Светланы Лободы, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Егора Крида, Ёлки, Юлианны Карауловой, Алексея Воробьева, Нюши, Бурито, групп MBand, «Руки Вверх!» и «Градусы». Но главными артистами будут ребята из вокального и танцевального проектов «Ты супер!», которые в этом году тоже обзавелись многомиллионной армией поклонников. Кстати, звёздное жюри проектов — Стас Пьеха, Маргарита Суханкина, Виктор Дробыш, Егор Дружинин, Анастасия Заворотнюк, Евгений Папунаишвили и Кристина Кретова — тоже выступит на одной сцене вместе с юными артистами.

Вадим Такменёв Песни, которые прозвучат, — самые популярные в уходящем году. В празднике примут участие талантливые дети из шоу «Ты супер!». Плюс ко всему в нашем новогоднем эфире будут происходить удивительные вещи, будут встречаться люди, которые уже и не мечтали об этих встречах.

В дом придут люди, которыми гордится вся страна: 365 дней в году они защищали, спасали, находились рядом и протягивали руку помощи соотечественникам и людям по всему миру.

Александр Олешко У нас зрители увидят сбывшиеся мечты огромного количества детей и взрослых, и у них самих будет возможность загадать желания, которые исполнятся в новогоднюю ночь. Увидят настоящего Деда Мороза из Великого Устюга. Мы будем петь и танцевать, говорить, удивляться, читать письма. Давайте встретим 2018 год в любви и объявим его Годом добра и тёплых взаимоотношений!

«Новогодний парад звёзд» и «Голубой огонёк — 2017»

31 декабря, «Россия», с 21.50

Ведущими «Новогоднего парада звезд» станут Николай Басков и Филипп Киркоров. Андрей Малахов и Максим Галкин, главные герои самой большой телеинтриги года, встретятся лицом к лицу. Дональд Трамп (Юрий Стоянов) побеседует с российским президентом, а Тереза Мэй (Игорь Верник), Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров) и Ангела Меркель (Юрий Стоянов) поприветствуют и поздравят всех россиян с Новым годом. Сергей Агапкин и Нонна Гришаева пропоют нам о том, как лучше и безопаснее для здоровья провести праздник, а любимые герои программы «Спокойной ночи, малыши!» подведут итоги прошлого года. На сцене также Елена Воробей, Лолита, Анастасия Стоцкая, Михаил Боярский, Елена Степаненко и многие другие.

Новогодний «Голубой огонек» начнется сразу после боя курантов и обращения Президента России. Ведущие: Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Николай Басков и Нонна Гришаева, Юрий Гальцев и Наталья Медведева. Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами.

Лев Лещенко и Диана Ди споют о зиме… красиво! Ведь в качестве декорации на сцене — необычайной величины волшебный снежный шар, в котором играют дети. Полина Гагарина и Валерия своим дуэтом убеждают Иосифа Кобзона в том, что он настоящий король. Но ему самому вовсе не нужна никакая корона, зато он может дать полезные советы начинающим певцам.

Новый год — семейный праздник, поэтому Филипп Киркоров выступит в компании своих детей — они споют песенку о веселых бабушках, которые не только сидят на лавочке, но и любят танцевать. А Лариса Долина придет на праздник со своей внучкой — вместе они споют песню про домового.

Всего в «Голубом огоньке» будет более 80 номеров! За последние годы это абсолютный рекорд: у елки собрались не только известные артисты и исполнители, но и настоящие герои страны — люди, которые отличились в этом году — спортсмены, врачи, космонавты, военные.

Звездных имен на «Голубом огоньке» по традиции будет немало. В этот раз участников «Голубого огонька» определяли сами зрители путем интернет-голосования. Поэтому на телеканале «Россия» только желанные гости: Григорий Лепс, Ани Лорак, Alekseev, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару, Светлана Лобода и др. Заключительная «Песня про пять минут» — также традиция «Голубого огонька». Знакомая всем песенка прозвучит в исполнении участников и ведущих, а также всех телезрителей. Присоединяйтесь!

«20 лет в пути»

1 января, «Домашний», с 00.05

В юбилейном концерте, посвященном 20-летию творческой деятельности, Стас Михайлов исполнил дуэтом с другими артистами любимые хиты. В концерте приняли участие группы «Песняры», «Челси», композитор Виктор Дробыш, исполнители Иосиф Кобзон, Максим Олейников, Наташа Королёва, Ани Лорак, Тина Кароль, Сосо Павлиашвили, Олег Газманов, Алексей Глызин, Таисия Повалий, Надежда Бабкина и театр «Русская песня», Александр Буйнов, Анастасия Спиридонова, Штар, Владимир Винокур и Лев Лещенко, турецкая группа Enbe Orkestrasi.

«Караоке Star»

31 декабря, ТНТ, с 23.00

Ровно за час до наступления 2018 года стартует музыкальный баттл Comedy Club Karaoke Star 2018. Здесь будет всё: звезды, шампанское, бенгальские огни и караоке. В вокальном баттле сойдутся команды Comedy Club, «Дома-2», «Импровизации», Comedy Woman, «Студии Союз», Stand Up, «Однажды в России» и «Универа». Судьями в этом ожесточенном поединке выступят Тимати, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

«Новый год, дети и все-все-все!»

31 декабря, СТС, с 22.00

По сюжету шоумен Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому и за свежими идеями обращается к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссерами и актерами самого главного праздника в году. А артисты примерили самые неожиданные образы. Так, Сосо Павлиашвили на один вечер стал Дедом Морозом, а певица и телеведущая Ольга Бузова перевоплотилась в Мэри Поппинс!

«Последний богатырь»

1 января, «Россия», 20.30

Иван по воле случая переносится из Москвы в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок, а волшебство — неотъемлемая часть быта. В роли княгини Варвары Екатерина Вилкова.

«Самый лучший день»

1 января, НТВ, 14.50

ДПСник Петя Васютин собирается жениться, но поддается блеску столичной поп-звезды Алины (Ольга Серябкина). Попавшись ему пьяной за рулем, та соблазняет Петю, чтобы избежать наказания…

«Сальса»

С 3 января, Первый, 21.20

Ирина (Алена Бабенко) давно засиделась на скучной работе и потеряла вкус к жизни. Но неожиданная встреча с опытным сальсеро всё меняет в ее судьбе.