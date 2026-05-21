Всего в Туле работают 96 маршрутов общественного транспорта: 80 автобусных, 5 троллейбусных, 11 трамвайных. Часть маршрутов обслуживает муниципальное транспортное предприятие, 67 – коммерческие перевозчики, 47 из которых работают по регулируемому тарифу.

В Туле продолжают обновлять парк общественного транспорта. Коммерческие перевозчики заинтересованы в обновлении подвижного состава. К их подвижному составу предъявляются следующие требования:

60% автобусов, выходящих на маршрут, должны быть не старше 7 лет,

транспорт должен быть оснащен системами автоинформирования пассажиров, кондиционерами, системой безналичной оплаты, видеонаблюдения в салоне, оборудован для перевозки инвалидов,

не менее 30% от выпускаемых на маршрут транспортных средств должны быть оборудованы стационарными валидаторами на поручнях.

Автобусный парк ИП Макарова Н. Е. обновлен на 27%, ООО «Ирбис» –на 4,5%, ООО «АП ТПП» - более 50%.

Ожидается, что этом году на городские и пригородные маршруты выйдут 20 новых автобусов среднего класса.