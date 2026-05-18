Результаты рейда распределились так:
13 водителей находились за рулем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);
4 водителя управляли автомобилем в нетрезвом виде, не имея прав на управление (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ);
6 водителей отказались от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);
3 водителя отказались от освидетельствования, будучи лишенными прав (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).
Кроме того, в отношении одного нарушителя, допустившего повторное управление в состоянии опьянения, собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция напоминает:
Управление в нетрезвом виде (ст. 12.8 ч. 1): штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.
Передача руля пьяному (ст. 12.8 ч. 2): аналогичный штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.
Нетрезвое вождение без прав или лишение прав (ст. 12.8 ч. 3): арест на 10–15 суток либо штраф 45 тыс. руб.
Отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26): штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.
Повторная «пьяная» езда (ст. 264.1 УК РФ): уголовная ответственность.