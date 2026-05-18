С 15 по 17 мая сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 27 водителей, которые управляли транспортом с признаками опьянения.

Результаты рейда распределились так:

13 водителей находились за рулем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);

4 водителя управляли автомобилем в нетрезвом виде, не имея прав на управление (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ);

6 водителей отказались от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);

3 водителя отказались от освидетельствования, будучи лишенными прав (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

Кроме того, в отношении одного нарушителя, допустившего повторное управление в состоянии опьянения, собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

