Результаты рейда распределились так:

  • 13 водителей находились за рулем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ);

  • 4 водителя управляли автомобилем в нетрезвом виде, не имея прав на управление (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ);

  • 6 водителей отказались от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ);

  • 3 водителя отказались от освидетельствования, будучи лишенными прав (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ).

Кроме того, в отношении одного нарушителя, допустившего повторное управление в состоянии опьянения, собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает:

  • Управление в нетрезвом виде (ст. 12.8 ч. 1): штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.

  • Передача руля пьяному (ст. 12.8 ч. 2): аналогичный штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.

  • Нетрезвое вождение без прав или лишение прав (ст. 12.8 ч. 3): арест на 10–15 суток либо штраф 45 тыс. руб.

  • Отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26): штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.

  • Повторная «пьяная» езда (ст. 264.1 УК РФ): уголовная ответственность.