Документ подписали губернатор Дмитрий Миляев и гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов. Соглашение подразумевает выплату 500 тысяч рублей при рождении у работника предприятия первого ребёнка; 750 тысяч рублей при рождении второго; 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей. Выплата производится независимо от того, кто из родителей работает на заводе.

Всего к программе уже присоединились 64 предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, строительной отрасли, сельхозпроизводители, малый бизнес, ресурсоснабжающие и жилищно-коммунальные организации.

«Императорский Тульский оружейный завод – один из столпов оборонно-промышленного комплекса нашего региона и всей страны. На заводе – более 5000 сотрудников, и конечно, подписание соглашения с таким предприятием для нас является знаковым», – отметил Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, оружейный завод традиционно уделяет большое внимание развитию корпоративного спорта и популяризации здорового образа жизни. Предприятие располагает современной спортивной инфраструктурой, а в положении об оплате труда закреплены преми и для работников-спортсменов за победы в соревнованиях

«Тульский оружейный завод – хороший пример воспитания в коллективе духа здорового образа жизни. Руководство предприятия предпринимает реальные шаги по популяризации физической культуры и спорта и это заслуживает уважения», – сказал Дмитрий Миляев.

Илья Курилов отметил, что «Императорский Тульский оружейный завод» является социально направленным предприятием, которое заботится не только о сотрудниках, но и об их семьях. Предусмотрены различные выплаты, приуроченные к важным событиям в жизни работников: вступление в брак, служба в армии, окончание учебных заведений и другое.