Сотрудники ОМВД России по г. Новомосковску провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений и преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным Myslo, это был рейд в цыганский табор.

В ходе рейдов проверено 35 домовладений. 60 граждан (в том числе 15 несовершеннолетних) доставлены в территориальный отдел для установления личности и проверки по базам МВД.

По результатам составлено 17 протоколов об административных правонарушениях. Среди зафиксированных правонарушений:

9 протоколов за нарушение ПДД пешеходами,

6 протоколов за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей,

1 протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции,

1 протокол за управление транспортным средством при наличии в нем неисправностей,

1 протокол по ст. 13.37 КоАП РФ - распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

Кроме того, сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявлены четверо граждан, у которых имелись признаки наркотического опьянения. Они были направлены в медучреждение для прохождения соответствующего освидетельствования.