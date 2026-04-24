Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон об учреждении медали «За вклад в будущие поколения». Этой медалью будут награждать руководителей и собственников предприятий, которые вносят значительный вклад в улучшение демографии и повышение качества жизни семей.

Награда станет признанием активной социальной позиции бизнеса. В первую очередь, её получат те работодатели, которые внедряют собственные программы поддержки для сотрудников с детьми.

Первые медали будут вручены 14 августа на третьем Тульском демографическом форуме.

В регионе уже сформировалась добрая традиция: бизнес активно помогает сотрудникам в воспитании детей. На сегодняшний день 44 предприятия выплачивают своим работникам суммы при рождении детей:

500 000 рублей — за первого ребенка;

750 000 рублей — за второго;

1 000 000 рублей — за третьего и каждого последующего.

Важное условие: выплата производится тому родителю, который работает в компании, независимо от того, мама это или папа.

Поддержка рождаемости в регионе становится еще доступнее. Благодаря решению Президента РФ с 2026 года все выплаты на рождение детей в размере до 1 миллиона рублей будут освобождены от налогообложения.