Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал закон об учреждении медали «За вклад в будущие поколения». Этой медалью будут награждать руководителей и собственников предприятий, которые вносят значительный вклад в улучшение демографии и повышение качества жизни семей.
Награда станет признанием активной социальной позиции бизнеса. В первую очередь, её получат те работодатели, которые внедряют собственные программы поддержки для сотрудников с детьми.
Первые медали будут вручены 14 августа на третьем Тульском демографическом форуме.
В регионе уже сформировалась добрая традиция: бизнес активно помогает сотрудникам в воспитании детей. На сегодняшний день 44 предприятия выплачивают своим работникам суммы при рождении детей:
- 500 000 рублей — за первого ребенка;
- 750 000 рублей — за второго;
- 1 000 000 рублей — за третьего и каждого последующего.
Важное условие: выплата производится тому родителю, который работает в компании, независимо от того, мама это или папа.
Поддержка рождаемости в регионе становится еще доступнее. Благодаря решению Президента РФ с 2026 года все выплаты на рождение детей в размере до 1 миллиона рублей будут освобождены от налогообложения.